O książce

„Przelewanie myśli na papier stało się nieodzowne w wyemancypowanym świecie. Uzewnętrznianie się w ten sposób daje mi katharsis, które ostatecznie uzależnia permanentnie. W tym tomiku ujawnia się proces, któremu poddaje się ciało i dusza. Z wiekiem bowiem czas ucieka coraz szybciej, w konsekwencji czego życia ubywa coraz więcej. Chętnie odkupię choćby parę sekund, jeśli ktoś niechcący posiada w zapasie.” Autor.

Fragment

afirmacja

zjedz mnie na zapas

spędź ze mną czas na jutro

niech będę twym apogeum dobrobytu

chcesz to odłóż pod ladę

zamieć pod dywan

oddaj w zastaw

nie unikaj nie ględź dla równowagi

w obliczu czarnej godziny zapisz sobie wszystko

rzeczy do zrobienia zawczasu na skrawku papieru

gdy spamiętać nic nawet trudno

wyręcz się z obowiązków

nie gotuj nie pierz nie oddychaj

odnajdź w sobie drzemiącą pogodę ducha

wreszcie spóźnij się na własny pogrzeb

O autorze

Marek Guzowski (ur. 1980) – debiutował tomikiem „nic ciekawego” w 2021 roku. Od lat mieszka w Bydgoszczy. Nie traci ani chwili, żyjąc w ciągłym biegu. Dzięki temu realizuje się na wielu płaszczyznach. W wolnym czasie eksperymentuje w kuchni, czyta książki, biega w plenerze, chodzi do teatru i kolekcjonuje tatuaże. Według niego nigdy nie jest za późno, by realizować kolejne pasje i projekty.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.