O książce

Pełna zabawnych sytuacji opowieść o perypetiach Dominiki – pięknej dziewczyny z nogami do nieba, która chciała zrobić karierę modelki w USA. Czy się jej udało? Czy udało się innym bohaterom książki osiągnąć wymarzone cele? Zrealizować swoje ambicje?

O autorce

Autorka tej powieści: Julita Szpilewska to zwykła kobieta, która – wydawałoby się – z nudów zabrała się do pisania. Jednakże w jej życiu monotonii nie było ani krzty – wręcz przeciwnie! Do napisania niniejszej i poprzednich książek skłoniły ją własne, bogate doświadczenia oraz przeżycia jej bliźnich, których poznała całą gamę.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.