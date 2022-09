O książce

Przemyślnik zaprasza w podróż do wnętrza. Zawiera notatki oparte na wspomnieniach, obserwacjach, przeżyciach i snach autorki. Mówi o emocjach silnych, często sprzecznych, rzadko werbalizowanych. Podczas lektury odczuwalne jest przede wszystkim napięcie: między pragnieniami a obawami, namiętnością a równowagą, potrzebą niezależności a lękiem przed samotnością. Jest wreszcie miłość i (inne?) demony. Oniryczny i wieloznaczny charakter tekstu uwypukla uniwersalność ukazanych konfliktów i sprawia, że niejeden czytelnik lub czytelniczka odnajdzie w tym zbiorze swoje własne doświadczenia.

O autorce

Anna Sokołowska – człuchowianka z góralskimi korzeniami, twórczyni poezji, tekstów piosenek, grafiki komputerowej, z pasją zajmuje się rękodzielnictwem, bardziej od książek kocha chyba tylko suczkę o imieniu Masza.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.