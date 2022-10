O książce

Klucz. Początek to pierwsza publikacja Adriana Błaszczyszyna, która jest wstępem do świata świadomości. Następna będzie opowiadać o początkach pracy ze świadomością.

O autorze

Adrian Błaszczyszyn, rocznik 96. Pracuje z ludźmi w zakresie mentoringu, treningów personalnych. W wolnych chwilach jeździ na rowerze, uprawia street workout, gra w siatkówkę i piłkę ręczną. Rozwija się duchowo i osobiście. Czyta Marcina Osmana, Davida Hawkinsa. Największy wpływ miała na niego książka Dawida Piątkowskiego Obsesja doskonałości.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.