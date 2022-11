O książce

Czy odbijające się w lustrze wody życie jest mrocznym tunelem, czy przeobrażającym się o każdej porze roku drzewem? Czym jest piedestał dla każdego człowieka, czym magia świąt, a czym troska o drugiego człowieka?

O autorze

Anna Wołoszyn-Figiel – historyk z wykształcenia, etnograf z zamiłowania. Hobbystycznie pisze prozę i wiersze. Autorka Ferii – książki dla dzieci i dorosłych, w których ukazała uniwersalność pewnych wartości mimo zmieniających się czasów.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.