O książce

Wierszownik. O snach i o tęsknotach to opowiadania przetykane poezją. Książka bardzo sensualna, przesiąknięta miłością i erotyzmem, z wieloma odniesieniami do świata mitologicznego. Poszukiwanie prawdy o sobie, o swojej gotowości na nowe uczucie i odpowiedzi na pytanie, czy afekt, który zdominował życie we wszystkich jego aspektach, to miłość prawdziwa, czy to miłość, dla której można umrzeć.

O autorze

Anna Sokołowska – człuchowianka, twórczyni poezji, tekstów piosenek, grafiki komputerowej, z pasją zajmuje się rękodzielnictwem, uhonorowana Specjalną Nagrodą Burmistrza Miasta Człuchowa za książkę „Przemyślnik”, promowanie miasta na arenie krajowej i aktywność na wielu polach sztuki.

O wydawnictwie

