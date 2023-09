O książce

Pikantny żart i prześmiewcze ujęcie ludzkich spraw, charakterystyczne dla tego rodzaju poezji, są obecne i w wierszach umieszczonych w „Limerykach. Dozwolone od lat osiemnastu” Michała Ksawerego Malawskiego. Nonsensowne gry słowne zarówno rozbawią czytelnika, jak i skłonią go do myślenia.

O autorze

Michał Ksawery Malawski – rocznik 1959. Z zawodu ekonomista, analityk finansowy i doradca, z czterdziestoletnim doświadczeniem w pracy dla polskich rządów oraz przedsiębiorstw z kraju i z zagranicy.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.