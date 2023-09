O książce

„Niechciejkowo” to historia odrzuconego misia, który trafił do krainy rzeczy porzuconych i chciał wrócić do swojego poprzedniego domu. Ta książeczka to również opowieść o przyjaźni i przygodzie, w delikatny sposób poruszająca problematykę szybkiego zastępowania starych przedmiotów nowymi.

Książka w której zarówno młodszy jak i starszy czytelnik znajdzie coś dla siebie. Dzieciom wspaniale pobudza wyobraźnię, kiedy już na pierwszych stronach zaprzyjaźniamy się z jej bohaterami przenosząc wodze fantazji do niesamowitej krainy rzeczy porzuconych - ucząc się jednocześnie jak ważna jest przyjaźń i pomoc. Dorosły w dzisiejszym pędzie za materialnymi wartościomi ma chwile na zastanowienie. Przeczytaliśmy z dziećmi nie raz i z pewnością nie raz jeszcze wrócimy do Niechciejkowa i jej bohaterów. Serdecznie polecamy całym rodzinom.

O autorkach

Tekst: Monika Kołodziej

Ilustracje: Zuzanna Kledzik

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.