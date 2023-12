O autorze

Marek Guzowski – autor trzech tomików wierszy: „nic ciekawego” (2021), „wyprzedaż czasu” (2022) i najnowszego „wojna origami”. Czerpie natchnienie ze stymulacji obcowania z różnorodnością form i doznań, ufając swoim zdolnościom percepcyjnym w procesie tworzenia koherentnego obrazu osadzonego podskórnie. Poezja jest w tym wypadku zaledwie jego odzwierciedleniem.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.