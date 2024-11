Bajeczne, emocjonalne wiersze z przesłaniem - poznaj świat bajek i odkryj swój dobry świt.

O książce

Tytułowy „Powsinoga” to jedna z 7 wierszowanych bajek dla dzieci i dorosłych autorstwa Jey Dee. Wszystkie opatrzone są kolorowymi ilustracjami.

Każdy wiersz niesie w sobie ładunek emocji oraz zawiera przesłanie.

Z wyjątkiem wiersza „Twój świt”, do którego kanwą jest historia z „Przebudzenia” Anthony’ego de Mello – pozostałe opowieści autor sam wymyślił i/albo wyśnił.

Dobrej lektury i niech każdy czytelnik znajdzie kiedyś swój dobry świt…

Tytuły bajek zawartych w książce:

O obrotach ciał niebieskich i o bocianach

Bajka o Tosi, Meli i Konfaceli (i… Kwaku Kwakowiczu herbu Zielona Pietruszka, na górze burak – pod spodem gruszka), czyli o asertywności

Pan jeż

Powsinoga

O Azorku, Reksiu, Filemonie i myszkach – Miki i Pipi

Rzecz o rybach

Twój świt

„W małej chatce gdzieś pod lasem,

Tam, gdzie kończy się już droga,

Żył na bakier nawet z… czasem

Pewien wiejski powsinoga.

Głównie z tego był on znany,

Że… odwiedzać lubił ludzi.

W wioskach był on szanowany

I ciekawość dzieci budził…

Wszyscy ludzie w tamtych czasach

Żyli tak jak przyjaciele.

Oszczędzali na frykasach,

A empatii mieli wiele.

Powsinoga miał w tobołku

Trochę chleba, różne zioła.

Gdy u kogoś siadł na stołku,

Wrzawa była dookoła […]”.

(fragment bajki „Powsinoga” Jey Dee)

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.