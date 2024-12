Refleksja nad standardowym myśleniem o paruzji - dialog myśli autora z czytelnikiem

O książce

„Projekt paruzja” to swego rodzaju refleksja nad standardowym myśleniem o paruzji. To dialog myśli autora z czytelnikiem wypływający z lektury Pisma Świętego i znanych już słów w nadziei na wspólne odkrywanie ich sensu. Dla ludzi nieczytających Pisma Świętego będzie to być może zachęta do poszerzonej lektury tej Księgi.

Dla każdego może to być spotkanie z treściami znanymi z Biblii, które w tej książce zostały opowiedziane tak, jak jeszcze nikt ich nie opowiedział.

O autorze

Józef Panter – urodzony w Chorzowie w 1955 roku, mieszkaniec Katowic. Studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Jest świeckim absolwentem Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1990 roku wyjechał wraz z rodziną do Niemiec, gdzie pracował do emerytury jako opiekun osób starszych i chorych w instytucjach kościelnych, państwowych i w prywatnych służbach medycznych.

Od wczesnych lat młodzieńczych Tyrmand, Sandauer, poeci Młodej Polski, Białoszewski, Heidegger, Chesterton, Tomasz z Akwinu i wielu innych kształtowali spojrzenie na świat i jego życie zagadkowo prozaiczne jak „Nieczynny Słoń” w Lasku Bielańskim z lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Jednak pytanie zawarte w tej książce: „Czy to możliwe, że Chrystus mógłby drugi raz przyjść na ziemię jako człowiek?” zrodziło się z lektury Księgi Apokalipsy. Czy dzieje Kościoła są niekończącą się historią i czy tajemnica paruzji Chrystusa tę historię zakończy, a może rozpocznie? Już po ponad czterdziestu latach medytacji nad Pismem Świętym autor znalazł dla siebie odpowiedzi na te pytania.

O wydawnictwie

