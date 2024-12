Przyjaźń, która zmienia życie – odkryj, jak Pan Kejk i Frytka ze Wschodu przełamują uprzedzenia

O książce

Są takie spotkania i takie historie, które zmieniają nas na zawsze, pomagają zrozumieć, co naprawdę jest w życiu ważne i odnaleźć sens, który być może straciliśmy z pola widzenia. W trudnych czasach bardziej niż zwykle potrzebujemy obecności innych, bliskości i wsparcia. Przyjaźń, miłość i współczucie pozwalają patrzeć z nadzieją w przyszłość.

„Pan Kejk zrozumiał, że nie da się zbudować przyjaźni na litości. Niechętnie przyznał sam przed sobą, że przez chwilę faktycznie czuł się od Frytki lepszy, ale teraz to uczucie całkowicie zniknęło – podobnie jak żal, który towarzyszył mu podczas pierwszego spotkania. Wiedział, że i on, i Frytka potrzebują czasu – tylko tak może narodzić się przyjaźń. Na razie fascynowała go jej tajemniczość. Coś mu jednak mówiło, że wkrótce historia ułoży się w zamkniętą całość”.

O autorkach

Natalia Rajczak – zabiegana mama, nauczycielka języka polskiego, autorka historii nie tylko dla dzieci. Uwielbia kawę, czekoladę i książki. Z miłości do czworołapów stworzyła postać niewielkiego psiaka o wielkim sercu. Pan Kejk stał się ambasadorem wszystkich tych, którym nie jest obojętny los zwierząt. W wolnym czasie zawsze znajduje sobie jakieś zajęcie, więc to pojęcie jest jej całkowicie obce.



Anna Ucińska – miłośniczka rzeczy małych i przydatnych, uzależniona od kawy i głośniej muzyki. W wolnych chwilach rysuje baśniowe światy oraz przygląda się drzewom.

O wydawnictwie

