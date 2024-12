Kiedy spokój nauki staje się nieosiągalny – psychologiczny thriller o Julicie i jej walce o prawdę

O książce

Julita Perec dorastała w małej miejscowości pod Wrocławiem z dala od problemów dużego miasta. Dostała się do najlepszej uczelni i rozpoczęła swoje wymarzone życie. Jej pragnieniem było napisanie doktoratu. Wraz ze swoimi przyjaciółmi, Witkiem i Ignacym, robią wszystko, by temu podołać.

Seria samobójstw w jej najbliższym otoczeniu sprawia, że w życiu głównej bohaterki pojawia się niepokój.

Wobec braku postępu prac dwóch sierżantów policji zajmujących się śledztwem Julita wraz z przyjaciółką Hanią próbują na własną rękę dowiedzieć się, co jest tego przyczyną i kto usiłuje zdestabilizować prace koła naukowego, do którego należą.

Czy Julita również będzie w niebezpieczeństwie?

O autorze

Mateusz Banach – ukończył z powodzeniem trzy kierunki studiów: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz konsulting prawny i gospodarczy. Autor publikacji naukowych o tematyce ekonomii społecznej. Pierwotnie chciał zostać muzykiem, jednak wypadek zmienił jego życiową ścieżkę. Aktualnie przedsiębiorca, księgowy, prowadzi własne biuro rachunkowe. Prywatnie ojciec, miłośnik dalekich podróży i dobrej książki. Swoją pierwszą książkę napisał w wieku siedmiu lat, ale nigdy nie została wydana.

O wydawnictwie

