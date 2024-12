Zatrzymaj się w pędzie życia – lektura, która przemawia do serca

O książce

Dwudziesty pierwszy wiek. Wszyscy zalatani, śpieszący, ścigający się z czasem. Jak tu jeszcze znaleźć chwilę na przeczytanie dobrej książki? Zmęczeni po pracy i licznych innych obowiązkach padamy na twarz, a najlepiej odpoczywamy przy telewizji lub w Internecie. A książka? Kto na to ma czas? Może co najwyżej co trzeci emeryt. Jestem emerytką, ale nie znaczy to, że ta książka jest tylko dla emerytów. Wręcz przeciwnie.

Chciałabym zaprezentować moją biblioteczkę „w pigułce”. Mam sporo książek dotyczących duchowości Kościoła katolickiego, które w ostatnich latach przeczytałam. Ponieważ ich treść jest jak „skarb znaleziony na roli”, postanowiłam je rozpowszechnić, przedstawiając zwłaszcza te strony, które są dla mnie szczególnie bliskie, a dają nadzieję i pokój serca.

Mamy pokój mimo drastycznego podziału między Polakami. Hybrydowe podjazdy reżimu Łukaszenki dodatkowo jeszcze próbują nas podłamać i przestraszyć. Przez nasze położenie geograficzne niemal od początku istnienia państwa Mieszka I narażeni jesteśmy niestety na wszelkiego rodzaju konflikty zewnętrzne.

Cieszmy się zatem słońcem, wiatrem i deszczem, świergotem ptaków i wonią kwiatów i ziół. Cieszmy się przyjaźnią z Bogiem, niech nic i nikt nam tego nie zakłóca. Co będzie potem? Nie wiadomo, ale miejmy wiarę i nadzieję, a najwięcej miłości i dobra w sobie. „Zło dobrem zwyciężaj”.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

