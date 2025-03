„Dzienniki psychiczne” – poezja, która odkrywa tajemnice uczuć i umysłu w barwnych obrazach emocji

O książce

Kamienie szlachetne

Limity wyczerpane na róż i czerwień jak łatwe wybory

Szmaragd i odwaga z odcieniem ametystu dwie wyblakłe nadzieje

Onyks bliższy od rubinu nie tylko gdy świta

I perły zamiast snu w czas stawiania granic

A i tak wybieram granat jak puchar z kryształu pełen krwi

Ścięte płaszczyzny szklanych życiorysów

Krwawią życiem martwotą blaskiem twardych dni

Posmakuj zanurz choćby palce

Smakuj odważnie do zyskania jest

Wszystko

Śpij spokojnie

Chcę być oddzielna

I czasem wystarczy myśl

Przeżuta najdokładniej

Czasem zauważać

Jak sypki jest czas

I Być

By nie przyjąć więcej niż mogę dać?

Rzucił mnie tu wybór

W garści trzymam pęk drzew-kwiatów

Ptaki wiją gniazda w moich włosach

A moje ja szybuje i rośnie

W nas

„Na świecie jest zło” ot nowina

Uśmiecha się i głaska liche liście skąpane w smogu

„I możesz spać spokojnie?

Przecież wojna schroniska gwałty

Dramaty”

„Mogę najzupełniej” i nie pojmuj tego wcale

Ty śpisz obok

O autorce

Magdalena Mulawa – poetka urodzona w Zamościu, mieszkająca w Krakowie z ukochanym mężem i kotem Indianą. Wychowana w miłości do książek i do Roztocza. Skończyła filologię romańską. Wyznaje samoświadomość i pracę nad sobą. Miłośniczka piłki nożnej i kawy.

O wydawnictwie

