„Potrafię Ortografię” – nauka przez zabawę, która rozwesela i uczy

O książce

Świetna zabawa, przyjemna nauka –

Tu wszystko znajdziesz,

jeśli poszukasz.

Bawi, uczy, wychowuje.

Odkrywa talent, wyklucza dwóje.

Pobudza wyobraźnię, więzi rozwija.

Z taką lekturą wesoło czas mija.

O autorce

Kinga Pawlak – emerytowana dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z trzydziestoletnim stażem.

W swojej pracy i życiu prywatnym zaobserwowała wiele sytuacji związanych z ortografią, której opanowanie nastręcza niezliczonych kłopotów niejednemu dorosłemu, a co dopiero dziecku przekraczającemu próg szkoły.

Mając na uwadze, że nieznajomość ortografii często rzutuje negatywnie na dalsze życie młodego człowieka, swoje pomysły na naukę zasad pisowni z sukcesami wykorzystywała w pracy zawodowej.

Z satysfakcją więc przekazuje tę książkę nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, życząc udanej zabawy i przyjemności czerpanej z czasu spędzonego razem.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.