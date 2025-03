Jeden dzień, który wszystko zmienia – czy można odbudować miłość, która została utracona?

O książce

Czasami miłość przychodzi zbyt wcześnie, gdy jeszcze nie jesteśmy na nią gotowi. Jest piękna i prawdziwa, ale jednak zbyt krucha, żeby przetrwać.

Ania i Adrian, bohaterowie powieści Tylko jeden dzień, przekonali się o tym aż nazbyt dobrze. Czy gdy po wielu latach los znów przetnie ich ścieżki, będą umieli zbudować to, co kiedyś okazało się zbyt trudne? Czy może tym razem okaże się, że jest już dla nich za późno…





O autorce

Jedyne, co Silentia lubi bardziej niż czytanie historii o miłości, to pisanie ich dla osób takich jak ona. Poetka od zawsze, autorka poczytnego, choć nieistniejącego już bloga z opowiadaniami typu fan fiction. Raz na jakiś czas opowiada historie miłosne, które mają tylko jeden cel – dać trochę odprężenia i uśmiechu zaprzyjaźnionym czytelniczkom i czytelnikom. Prywatnie mama dwójki kochanych łobuzów, od czasu do czasu chórzystka i okazjonalnie bardzo nieprofesjonalna malarka. Silentia gorąco wierzy, że każdemu człowiekowi pisana jest prawdziwa miłość. Ta jedna, jedyna i najpiękniejsza.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

