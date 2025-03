„Foczka Matimu” – przygoda, która rozgrzewa serce i uczy o przyjaźni

O książce

Poznajcie przygody foczki Matimu – łakomczuszki i uroczego urwisa – w pełnej humoru i zwrotów akcji opowieści o poszukiwaniu akceptacji, przyjaźni i miłości.

„Gdy tylko podpłynął do kry, by przyjrzeć się stworzonku, foczka natychmiast wskoczyła na Mikołaja, opatuliła się jego brodą, żeby dłużej nie marznąć, i zapytała:

– Masz rybeczkę? Focia głodna, daj am!”.

„W blaszanym pudełku po ciastkach, na miękkim posłaniu, na szafce tuż obok głowy Mikołaja leżała maleńka foczka, uratowana podczas ostatniej podróży. Bezpieczna, spała mocnym snem, a jej wąsiki śmiesznie falowały, kiedy oddychając, wypuszczała ze świstem powietrze przez uroczy nosek”.

„Kto je flądry, ten jest mądry! – Oblizała pyszczek i zaczęła jeść. Powiedzenie to Matimu znała, zanim zgubiła się na morzu, wszystkie foki je znały. Focia była maleńka i w jej wydaniu brzmiało ono mniej więcej: Kto je flondly, ten jest mondly, ale i tak, a może właśnie dlatego, rozśmieszyła dziewczynkę”.





O autorze

Sebastian Steranka – z wykształcenia dziennikarz, z zamiłowania pisarz. Laureat dwóch konkursów literackich: Konkursu na opowiadanie kryminalne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu (2013) oraz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” (2024). Lubi wyzwania, dlatego w jego twórczości można odnaleźć rozmaite gatunki literackie. Foczkę Matimu napisał „na zlecenie” siostrzenicy.





Fan Mozarta oraz miłośnik gór, w których rodzą się najlepsze pomysły.

