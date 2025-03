„Zanim weźmiesz psa” – klucz do zrozumienia, jak odpowiedzialność i miłość idą w parze

O książce

Jeśli chcesz świadomie podejść do tematu adopcji lub zakupu psa, to ten miniporadnik zdecydowanie jest dla Ciebie. Wspomoże Cię w podjęciu rozważnej decyzji, rozwieje Twoje wątpliwości lub wręcz przeciwnie – wzbudzi kolejne. Ta książka wskazuje wiele problemów, z którymi borykają się właściciele psów (nie tylko ci świeżo upieczeni): od mniej skomplikowanych, takich jak wybór miski czy smyczy, do sprawiających większą trudność kłopotów behawioralnych zwierzaka. Znajdziesz tu podpowiedzi dotyczące między innymi tego, na co zwrócić uwagę podczas wybierania karmy, w jaki sposób poprawnie uczyć psa czystości, jak stopniowo wdrożyć go do samotnego zostawania w domu, co robić, żeby zadbać o zdrowie psychiczne czworonoga oraz zbudować wzajemną relację opartą na poszanowaniu granic i na jasno sprecyzowanych zasadach.

O autorce

Paulina Zosiuk – z zamiłowania i wykształcenia zoopsycholog specjalizująca się w uspokajaniu psów za pomocą dotyku, a prywatnie opiekunka cudownego kundelka o imieniu Nero. Zawodowo pomaga właścicielom czworonogów w zrozumieniu potrzeb i zachowań psa oraz uczy ich sposobów skutecznej komunikacji z czworonogiem. Ukończyła studia inżynierskie na kierunku behawiorystyka zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, a magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – specjalność: zwierzęta towarzyszące. Dodatkowo ukończyła kurs masażu psów i kotów w Studium Fizjoterapii Zwierząt w Warszawie.

O wydawnictwie

