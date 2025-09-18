Tożsamość w kawałkach – śledztwo, które zaczyna się od kota
Budzi się w szpitalu. Nie wie, kim jest. Jedyne, co pamięta, to kotka, którą trzeba się zaopiekować.
2025-09-18

O książce

Kuba, sandomierski dziennikarz, budzi się w szpitalu z amnezją. Nie pamięta, kim jest ani co się wydarzyło. Jedynym wspomnieniem, które do niego wraca, jest... kotka, którą trzeba się zaopiekować. Od tego momentu zaczyna się jego droga do odzyskania tożsamości, w której wspiera go była dziewczyna – Karolina.

Tymczasem w Sandomierzu dochodzi do serii brutalnych morderstw. Policja prowadzi śledztwo, a tropy zaczynają się łączyć z tajemniczą przeszłością niektórych prominentnych mieszkańców miasta i teczkami dawnych komunistycznych służb.

Trzy plus cztery kontynuuje wiele wątków z poprzedniego, docenionego przez czytelników, kryminału Dwa, trzy, cztery. To świetnie skonstruowana intryga, pełna zaskakujących zwrotów akcji, wspomnień i tajemnic, które mogą kosztować życie. Fabuła z każdą stroną nabiera tempa, by doprowadzić do pełnego napięcia finału, w którym każdy element układanki znajdzie swoje miejsce.

O autorze

Wojciech Kania – ksiądz katolicki, doktor teologii, poeta, pisarz i dziennikarz. W swoim dorobku literackim ma cztery tomiki poezji: Ogród marzeń, Droga, Spotkania z Aniołami oraz Po drugiej stronie (do ostatniego z wymienionych Krzysztof Kapała oraz Wojciech Kawa napisali muzykę, w wyniku tej współpracy powstała płyta z poezją śpiewaną). Jest także autorem zbioru opowiadań: Anielskie historie piórem pisane oraz kryminału: Dwa, trzy, cztery. Zdobywca tytułu w plebiscycie „Pióro Podkarpacia 2023”. Kocha literaturę, przyrodę, podróże oraz zwierzęta.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Pan Wydawca
