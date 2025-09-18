„Poezja bawi i uczy” – lekcje bez ocen, śmiech bez granic

O książce

Poezja bawi i uczy to zbiór wierszy zarówno dla najmłodszych, jak i trochę starszych dzieci. Autor w lekki i zabawny sposób porusza w swoich utworach kwestie ważne dla odbiorców w niemal każdym wieku. Nie robi tego jednak w sposób moralizatorski, a otwarty, przystępny i nieoceniający. Osadzenie akcji utworów w doskonale znanych lokalizacjach (czy to w popularnych miastach, czy choćby w szkole) pozwala każdemu czytelnikowi odnaleźć w tych wierszach cząstkę siebie – zarówno z dzieciństwa (w przypadku rodziców czytających dzieciom), jak i z czasu, w jakim znajdujemy się obecnie (w przypadku samych dzieci).

O autorze

Damian Dziechciarz – rocznik ‘93, mieszkaniec Skokowa w gminie Opole Lubelskie. Jego największe pasje to poezja dziecięca i egzystencjalna, a także słuchanie poezji śpiewanej. W swoich utworach skierowanych do dzieci stara się opisywać zabawne sytuacje, z których można wyciągnąć cenne nauki, natomiast w wierszach dla dorosłych porusza tematykę prowokującą do głębokich przemyśleń. Jego zainteresowania to geografia Polski i świata, a także sport – głównie tenis stołowy, siatkówka. Wielbiciel wycieczek rowerowych i obserwowania przyrody.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

