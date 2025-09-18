Z bólu do siły - piekło, które nie złamało

O książce

„Przeżyłam w swoim życiu niejeden koniec. Przeszłam przez piekło – samotność, upadki, ból i rozczarowanie. Niejednokrotnie klęczałam z przekonaniem, że nie znajdę w sobie siły, by się podnieść. A jednak… dziś jestem tutaj. Jestem dowodem na to, że po najciemniejszych chwilach mogą przyjść dobre. Że życie, choć bywa bezlitosne, potrafi też nagradzać. To ostatnia część cyklu RÓŻOWO – najbardziej osobista, najbardziej szczera. Piszę ją z miejsca siły, które zbudowałam z bólu. To opowieść o tym, że warto walczyć, nawet kiedy nie widać już sensu.



Jeśli kiedykolwiek czułaś się niewidzialna, zagubiona, niewystarczająca – ta książka jest dla Ciebie”.

- Andżelika Ratajczak

O autorach

Andżelika Ratajczak – została młodą mamą zastępczą dla pięciu braci. Ironia losu – sama nie potrafiła jeszcze być dorosła, a musiała nauczyć dorosłości innych. Żyła w domu bez miłości, a mimo to musiała znaleźć jej w sobie wystarczająco dużo, by dać ją swoim braciom. Z przeciwności losu zbudowała zbroję, która dziś daje jej siłę. Dziś jest mamą, kobietą biznesu i przede wszystkim – sobą.



Krzysztof Weder – wychowywał się razem z czwórką braci w rodzinie zastępczej, której sercem była ich siostra – Andżelika Ratajczak. To dzięki niej otrzymali namiastkę normalności w świecie, który często był dla nich wrogi. Dziś prowadzą wspólnie firmę. Krzysztof jest ojcem, mężem i człowiekiem, który każdego dnia stara się być lepszą wersją siebie – dla innych i dla samego siebie.

O wydawnictwie

