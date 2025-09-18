Śmiech, wzruszenia i tajemnice sprzed lat – podróż, która zaczyna się od wspomnień

O książce

Opowieść o grupie przyjaciół, którzy niespodziewanie zostają wciągnięci w niezwykłą przygodę. Muszą wrócić do młodzieńczych lat i odnaleźć odpowiedzi na pytania, które dawno utonęły w mrokach zapomnienia. Bohaterowie zabiorą nas w ekscytującą podróż po tajemniczych zakątkach Londynu i Wielkiej Brytanii.

O autorze

Krzysztof Kontek – rocznik ‘75. Ksiądz katolicki od 2000 roku. Pracował w Lublinie, Londynie, Stanach Zjednoczonych, Papui-Nowej Gwinei i Ukrainie. W czasie misji w Papui-Nowej Gwinei napisał dziennik, który został opublikowany w 2008 roku pod tytułem „Dwa lata w raju: Dziennik misjonarza”. Obecnie pracuje w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Jedną z jego największych pasji są podróże. Odwiedził trzydzieści trzy państwa na pięciu kontynentach. Uwielbia poznawać nowych ludzi, ich kulturę i tradycje. Dzięki znajomości kilku języków ma przyjaciół w wielu krajach świata. Kocha wszystkie zwierzęta. „Tylko dla ciebie” jest jego debiutancką powieścią, w której fikcja literacka przeplata się z doświadczeniami z życia autora.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.