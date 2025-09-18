Kiedy nie nie kończy rozmowy – książka o marzeniu, które ma cztery łapki
To opowieść o marzeniach, które nie zawsze spełniają się od razu – i o tym, jak z miłości do małego zwierzątka może urodzić się wielka rozmowa.
2025-09-18, 22:53

O książce

Każde dziecko marzy o własnym zwierzątku – miękkim, futrzastym przyjacielu na dobre i złe. Ale co zrobić, gdy nie każdy może sobie na to pozwolić? Albo przekonać trzeba tylko jedną osobę – tatę? Wtedy przydaje się plan, cierpliwość i szczypta zabawy. Czy każde „nie” musi boleć? Życie pokazuje, że odmowa może stać się początkiem przygody, rozmowy i wspólnego działania.

Dla rodziców to przypomnienie: obiecywać tylko to, co naprawdę jest się w stanie spełnić.

W „Jak przekonać tatę do nowego zwierzątka” można poczuć atmosferę miłości do wspólnie spędzanego czasu, zabawy i codzienności.

O autorce

Magdalena Żurowska – mama i żona, opiekunka szalonego labradora i królika. Od lat mieszka za granicą, lecz często przebywa w Polsce, bo to jej miejsce. Uwielbia spędzać czas z rodziną i ich wspólne podróże, małe i większe. Angażuje się w działania charytatywne i pomaga innym. Kawa i książka to jej codzienny rytuał, a pasja do czytania przerodziła się w spełnienie – dziś jest również aktywną recenzentką książek.

W „Jak przekonać tatę do nowego zwierzątka” zawarła cząstkę historii z własnego rodzinnego życia.

Instagram: https://www.instagram.com/zurowskam_rozczytanawksiazkach

TikTokhttps://www.tiktok.com/@ksiazkolubica

Facebook: Magdalena Żurowska

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.

KONTAKT / AUTOR
Tadeusz Bisewski
ZAŁĄCZNIKI
jak-przekonac-tate-mockup-1.png jak-przekonac-tate-mockup-2.jpg jak-przekonac-tate-mockup-3.jpg jak-przekonac-tate-mockup-3d.png jak-przekonac-tate-front.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Pan Wydawca
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.