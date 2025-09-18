Kiedy nie nie kończy rozmowy – książka o marzeniu, które ma cztery łapki

O książce

Każde dziecko marzy o własnym zwierzątku – miękkim, futrzastym przyjacielu na dobre i złe. Ale co zrobić, gdy nie każdy może sobie na to pozwolić? Albo przekonać trzeba tylko jedną osobę – tatę? Wtedy przydaje się plan, cierpliwość i szczypta zabawy. Czy każde „nie” musi boleć? Życie pokazuje, że odmowa może stać się początkiem przygody, rozmowy i wspólnego działania.

Dla rodziców to przypomnienie: obiecywać tylko to, co naprawdę jest się w stanie spełnić.

W „Jak przekonać tatę do nowego zwierzątka” można poczuć atmosferę miłości do wspólnie spędzanego czasu, zabawy i codzienności.

O autorce

Magdalena Żurowska – mama i żona, opiekunka szalonego labradora i królika. Od lat mieszka za granicą, lecz często przebywa w Polsce, bo to jej miejsce. Uwielbia spędzać czas z rodziną i ich wspólne podróże, małe i większe. Angażuje się w działania charytatywne i pomaga innym. Kawa i książka to jej codzienny rytuał, a pasja do czytania przerodziła się w spełnienie – dziś jest również aktywną recenzentką książek.

W „Jak przekonać tatę do nowego zwierzątka” zawarła cząstkę historii z własnego rodzinnego życia.

O wydawnictwie

