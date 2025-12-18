Powrót do wnętrza: Jak zostać mistrzem własnego życia?

O książce

„Bądź mistrzem samego siebie” to coś więcej niż kolejny poradnik motywacyjny – to autentyczny zapis podróży w głąb własnej duszy, który rezonuje z potrzebami współczesnego człowieka. Publikacja powstała z myślą o osobach, które czują się zagubione w codziennym zabieganiu i pragną odzyskać poczucie sensu oraz wewnętrzną harmonię. Autor nie serwuje suchych teorii, lecz dzieli się osobistą drogą serca, która staje się uniwersalnym drogowskazem dla każdego czytelnika. Dzięki lekturze nauczysz się patrzeć na rzeczywistość z nowej perspektywy i odnajdywać spokój nawet w najbardziej wymagających momentach. Książka przypomina, że prawdziwa siła od zawsze drzemie w nas, czekając na odkrycie. To kojąca lektura uświadamiająca, że w procesie powrotu do siebie nigdy nie jesteśmy sami.

O autorze

Dominik Belczewski (ur. 1985) to twórca, który w unikalny sposób łączy twardy świat biznesu z głęboką praktyką duchową. Od lat konsekwentnie podąża ścieżką samorozwoju, czym dzieli się z szerokim gronem odbiorców jako autor popularnego bloga „Idź przed siebie” oraz twórca kanału w serwisie YouTube. Jego doświadczenie zawodowe pozwala mu patrzeć na rozwój wewnętrzny w sposób niezwykle praktyczny i osadzony w realiach współczesnego życia. Belczewski udowadnia, że powrót do własnego wnętrza i realizacja „drogi serca” są możliwe nawet w ferworze codziennych obowiązków zawodowych. Jego misją jest inspirowanie innych do odwagi w byciu sobą i świadomego kreowania własnego losu. Jako wnikliwy obserwator rzeczywistości, z wielką empatią prowadzi czytelników ku większej uważności oraz autentyczności.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.