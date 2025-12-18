Surrealistyczna jazda bez trzymanki – poznaj „Ciekawą historię” Erika Myrlanda

O książce

„Ciekawa historia” to pozycja, która wymyka się wszelkim gatunkowym ramom i literackim konwenansom, stanowiąc wyzwanie dla każdego, kto uważa, że w literaturze widział już wszystko. To opowieść gęsta od surrealistycznych wizji, przypominająca szaloną podróż legendarną Route 66, podczas której rzeczywistość miesza się z manifestem szaleństwa, a każda strona wywraca dotychczasowe postrzeganie fabuły do góry nogami. Książka Erika Myrlanda nie oferuje tanich wzruszeń ani bezpiecznych przystani; zamiast tego funduje czytelnikowi emocjonalny wstrząs i literackie origami, którego nie powstydziłby się mistrz gatunku. To propozycja dla odbiorców gotowych „oddychać pod wodą” i zanurzyć się w świecie, gdzie wyobraźnia musi przejść solidny trening siłowy. Jeśli szukasz literackiego ekstremum, właśnie je znalazłeś – przygotuj się na lekturę, której nigdy nie zapomnisz.

O autorze

Erik Myrland to postać tak fascynująca jak jego proza – prawdziwy polsko-amerykański wiking, w którego żyłach płynie krew polska i norweska. Urodził się i wychował w Gdyni jako chłopak z bloków z wielkimi marzeniami, a obecnie mieszka i tworzy w Chicago. Na co dzień odnajduje się w precyzyjnym i logicznym świecie programowania, lecz po godzinach podejmuje wyzwanie zmieniania swojego życia, przelewając na papier najbardziej odrealnione i surrealistyczne wizje. W „Ciekawą historię” włożył całe swoje serce, dbając o każdy najmniejszy szczegół, by zagwarantować czytelnikom napięcie trzymające w uścisku od pierwszej do ostatniej strony. Myrland udowadnia, że granica między technologicznym ładem a artystycznym chaosem jest niezwykle cienka, a najciekawsze opowieści rodzą się tam, gdzie odwaga spotyka się z nieograniczoną wyobraźnią.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.