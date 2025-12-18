Surrealistyczna jazda bez trzymanki – poznaj „Ciekawą historię” Erika Myrlanda
Zapomnij o klasycznych schematach i grzecznych opowieściach z przewidywalnym morałem. „Ciekawa historia” to literacka wyprawa bez mapy i hamulców, która zmusza wyobraźnię do ekstremalnego wysiłku i zostawia czytelnika w całkowitym oszołomieniu. To nie jest zwykła książka, lecz intensywne, niemal fizyczne przeżycie dla odważnych poszukiwaczy literackiego surrealizmu.
2025-12-18, 02:00

O książce

„Ciekawa historia” to pozycja, która wymyka się wszelkim gatunkowym ramom i literackim konwenansom, stanowiąc wyzwanie dla każdego, kto uważa, że w literaturze widział już wszystko. To opowieść gęsta od surrealistycznych wizji, przypominająca szaloną podróż legendarną Route 66, podczas której rzeczywistość miesza się z manifestem szaleństwa, a każda strona wywraca dotychczasowe postrzeganie fabuły do góry nogami. Książka Erika Myrlanda nie oferuje tanich wzruszeń ani bezpiecznych przystani; zamiast tego funduje czytelnikowi emocjonalny wstrząs i literackie origami, którego nie powstydziłby się mistrz gatunku. To propozycja dla odbiorców gotowych „oddychać pod wodą” i zanurzyć się w świecie, gdzie wyobraźnia musi przejść solidny trening siłowy. Jeśli szukasz literackiego ekstremum, właśnie je znalazłeś – przygotuj się na lekturę, której nigdy nie zapomnisz.

O autorze

Erik Myrland to postać tak fascynująca jak jego proza – prawdziwy polsko-amerykański wiking, w którego żyłach płynie krew polska i norweska. Urodził się i wychował w Gdyni jako chłopak z bloków z wielkimi marzeniami, a obecnie mieszka i tworzy w Chicago. Na co dzień odnajduje się w precyzyjnym i logicznym świecie programowania, lecz po godzinach podejmuje wyzwanie zmieniania swojego życia, przelewając na papier najbardziej odrealnione i surrealistyczne wizje. W „Ciekawą historię” włożył całe swoje serce, dbając o każdy najmniejszy szczegół, by zagwarantować czytelnikom napięcie trzymające w uścisku od pierwszej do ostatniej strony. Myrland udowadnia, że granica między technologicznym ładem a artystycznym chaosem jest niezwykle cienka, a najciekawsze opowieści rodzą się tam, gdzie odwaga spotyka się z nieograniczoną wyobraźnią.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.

KONTAKT / AUTOR
Tadeusz Bisewski
ZAŁĄCZNIKI
ciekawa-historia-okladka-przod.jpg ciekawa-historia-okladka-tyl.jpg ciekawa-historia-mockup-1.jpg ciekawa-historia-mockup-2.jpg ciekawa-historia-mockup-3.jpg ciekawa-historia-mockup-3d.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Pan Wydawca
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.