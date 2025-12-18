Mroczne tajemnice potężnych rodów – premiera porywającej powieści fantasy „Duch Natury”
Wejdź do świata, w którym niezwykłe pochodzenie jest wyrokiem, a cienie skrywają potęgę zdolną zachwiać fundamentami imperium. „Duch Natury” to pełna intryg i niebezpieczeństw podróż, która rzuca czytelnika w sam środek bezwzględnej gry o wolność, lojalność i prawdę.
O książce

„Duch Natury” to epicka opowieść o walce z przeznaczeniem i potęgą bezwzględnych rodów. Akanta Hugaris, naznaczona niezwykłym pochodzeniem, zostaje wciągnięta w brutalną grę, której zasad nie rozumie. Porwana i zdana na łaskę potężnych Azertofów – rodziny uwielbianej przez tłumy, lecz skrywającej mroczne, budzące grozę sekrety – musi odnaleźć w sobie siłę, by przetrwać. W cieniu tych wydarzeń młody dziedzic, Luck Azertof, staje przed dylematem: spełnić oczekiwania rodziny czy zawalczyć o własną wolność. Do walki dołączają również nieustraszona Sol Kolter oraz Vincent Eftor, władca cieni. Razem muszą zrzucić maski i stawić czoła potężnym wrogom w imię przyjaźni. Czy rozwiązanie zagadki sprzed lat przyniesie ocalenie, czy ostateczną zgubę? To lektura obowiązkowa dla każdego fana gatunku.

O autorze

Twórca powieści „Duch Natury” to nowa, niezwykle obiecująca postać na mapie polskiej literatury fantastycznej, która z dużą swobodą porusza się w ramach gatunku. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na budowanie złożonych, niejednoznacznych relacji między bohaterami oraz kreowanie światów, w których magia i mrok przeplatają się z uniwersalnymi dylematami moralnymi. Z ogromną dbałością o detal i atmosferę niepokoju, autor zaprasza czytelników do uniwersum, gdzie każdy gest ma swoje konsekwencje, a prawda bywa najniebezpieczniejszą bronią. Pasja do gatunku fantasy oraz umiejętność splatania wątków przygodowych z psychologiczną głębią postaci sprawiają, że jest to debiut, obok którego nie można przejść obojętnie. To głos, który z pewnością na dłużej zagości w wyobraźni miłośników literackich podróży.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

