Mroczne tajemnice potężnych rodów – premiera porywającej powieści fantasy „Duch Natury”

O książce

„Duch Natury” to epicka opowieść o walce z przeznaczeniem i potęgą bezwzględnych rodów. Akanta Hugaris, naznaczona niezwykłym pochodzeniem, zostaje wciągnięta w brutalną grę, której zasad nie rozumie. Porwana i zdana na łaskę potężnych Azertofów – rodziny uwielbianej przez tłumy, lecz skrywającej mroczne, budzące grozę sekrety – musi odnaleźć w sobie siłę, by przetrwać. W cieniu tych wydarzeń młody dziedzic, Luck Azertof, staje przed dylematem: spełnić oczekiwania rodziny czy zawalczyć o własną wolność. Do walki dołączają również nieustraszona Sol Kolter oraz Vincent Eftor, władca cieni. Razem muszą zrzucić maski i stawić czoła potężnym wrogom w imię przyjaźni. Czy rozwiązanie zagadki sprzed lat przyniesie ocalenie, czy ostateczną zgubę? To lektura obowiązkowa dla każdego fana gatunku.

O autorze

Twórca powieści „Duch Natury” to nowa, niezwykle obiecująca postać na mapie polskiej literatury fantastycznej, która z dużą swobodą porusza się w ramach gatunku. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na budowanie złożonych, niejednoznacznych relacji między bohaterami oraz kreowanie światów, w których magia i mrok przeplatają się z uniwersalnymi dylematami moralnymi. Z ogromną dbałością o detal i atmosferę niepokoju, autor zaprasza czytelników do uniwersum, gdzie każdy gest ma swoje konsekwencje, a prawda bywa najniebezpieczniejszą bronią. Pasja do gatunku fantasy oraz umiejętność splatania wątków przygodowych z psychologiczną głębią postaci sprawiają, że jest to debiut, obok którego nie można przejść obojętnie. To głos, który z pewnością na dłużej zagości w wyobraźni miłośników literackich podróży.

O wydawnictwie

