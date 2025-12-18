W labiryncie wspomnień i nocnych barów – literacka podróż Wojciecha Edwarda Sprengla

O książce

Jedyną ucieczką jest sen to zbiór dziewięciu opowiadań to nastrojowa podróż inspirowana estetyką dawnego kina oraz ponadczasowej literatury. Autor prowadzi nas przez świat pełen empatii, subtelnego humoru i ciepła, gdzie najważniejsze okazują się relacje oraz drobne gesty zmieniające bieg życia. W tekstach pobrzmiewają echa twórczości takich mistrzów jak Bukowski, Wharton, Fante, Hamsun czy Steinbeck. Czytelnik wyruszy w drogę z początkującym pisarzem po bezdrożach Stanów Zjednoczonych, odkryje miłość w Paryżu oraz stanie przed dramatycznym wyborem między prawem a lojalnością wobec przyjaciela. To proza skupiona na pamięci i tym, co zazwyczaj umyka ludzkim oczom. Każda opowieść, odnaleziona w bocznych uliczkach i nocnych barach, zaprasza do zanurzenia się w autentycznych, głębokich emocjach, które zostają z nami na bardzo długo po lekturze.

O autorze

Wojciech Edward Sprengel to twórca o niezwykłej wrażliwości, który przez lata wyczekiwał niezwykłych wydarzeń, aż w końcu postanowił sam nadać im bieg poprzez literaturę. Jego pisarstwo jest owocem uważnej obserwacji rzeczywistości i poszukiwania prawdy w miejscach nieoczywistych – w bocznych uliczkach starych miast czy w nastrojowej atmosferze nocnych lokali. Jako autor stawia na autentyczność, czerpiąc inspiracje z klasyki literatury światowej i estetyki minionego wieku. W swojej twórczości Sprengel kładzie nacisk na empatię i zrozumienie drugiego człowieka, wierząc, że każda, nawet najmniejsza historia zasługuje na opowiedzenie. Jako poszukiwacz literackich głosów, z łatwością łączy nostalgię z nowoczesnym spojrzeniem na ludzkie losy, tworząc teksty pełne ciepła oraz głębokiego zrozumienia dla słabości i marzeń swoich bohaterów.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.