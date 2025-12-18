Gdzie mieszka szczęście? Wzruszająca i piękna podróż przyjaciół Otta i Rivo

O książce

Opowieść o Ottcie i Rivo to poruszająca historia o dwójce niezwykłych przyjaciół, którzy decydują się opuścić to, co znane, by odnaleźć własną przyszłość. Autorka z wielką delikatnością prowadzi czytelnika przez świat pełen emocjonalnych barw, udowadniając, że droga do szczęścia nie zawsze jest prosta. Bohaterowie muszą zmierzyć się ze smutkiem, chwilami rozczarowania oraz dojmującym zmęczeniem, co czyni ich wędrówkę autentyczną i bliską każdemu dziecku. Przepiękne ilustracje nadają tej historii magicznego, wręcz onirycznego wymiaru, pozwalając zanurzyć się w opowieści o poszukiwaniu sensu i celu. Czy przyjaciołom starczy czasu, by dotrzeć do celu? To inspirująca lektura, która uczy, że dla prawdziwego szczęścia warto podjąć największy trud i zaufać sile przyjaźni.

O autorkach

Za projekt odpowiada duet utalentowanych artystek, które połączyły siły, by stworzyć publikację wyjątkową pod względem literackim i wizualnym. Daria Kalętek, autorka tekstu, posiada niezwykły dar opowiadania o trudnych emocjach w sposób zrozumiały, ciepły i niezwykle bliski dziecięcej wrażliwości. Jej narracja buduje most między młodym czytelnikiem a światem uniwersalnych wartości. Wizualną stronę książki powierzono Katarzynie Rzędzian, której ilustracje są nie tylko dopełnieniem treści, ale autonomicznym, zachwycającym dziełem sztuki. Dzięki jej plastycznemu kunsztowi każda strona tętni życiem, zapraszając do świata pełnego barw i niedopowiedzeń. Razem stworzyły harmonijną całość, która rozwija wrażliwość estetyczną oraz emocjonalną odbiorców, czyniąc tę pozycję obowiązkowym punktem w biblioteczce każdego dziecka, szukającego w literaturze mądrości i piękna.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.