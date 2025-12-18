Żeglarska pasja, humor i nieznane zakątki Polski w książce Macieja Kotarskiego
Maciej Kotarski, znany z LinkedIna twórca i współtwórca biznesowego serca Gdańska, zaprasza na pokład w swoim zbiorze opowiadań „Pod wiatr i inne przygody”. To pełna emocji i błyskotliwego dowcipu podróż przez cztery pory roku na morzu, która udowadnia, że największe przygody czekają tuż za progiem, o ile tylko potrafimy patrzeć.
2025-12-18, 02:14

O książce

Pod wiatr i inne przygody. Cztery pory roku z widokiem na Olivia Star to fascynujący zbiór 52 opowiadań, które wcześniej zdobyły tysiące fanów na platformie LinkedIn. Maciej Kotarski z wielkim humorem i dystansem opisuje uroki żeglarstwa przez cały rok – od ekstremalnych zimowych rejsów po lodzie i potyczek ze Strażą Graniczną, po letnie wyprawy tropem najlepszej kuchni, czyli autorski „gastrosailing”. Autor zabiera nas w podróż nie tylko po falach, ale i w głąb rodzinnych relacji, dzieląc się wzruszającymi momentami z codzienności, w tym głośnym tekstem o „Młodszym”, który poruszył 150 tysięcy czytelników. Całość dopełnia rozdział „Polska, której nie znacie”, odkrywający tajemnice Gdańska z lotu ptaka oraz mniej znane oblicza Kaszub i pomorskich pereł. To pełna pasji i wartkiej akcji opowieść, która zachwyca szczerością oraz unikalną, lokalną perspektywą.

O autorze

Maciej Kotarski to żeglarz z ponad 40-letnim stażem, który ocean światowy poznaje głównie przez pryzmat ukochanej Zatoki Gdańskiej. Jako współtwórca Olivia Centre oraz Olivia Yacht Club, na co dzień łączy biznesową skuteczność z miłością do morza. Na LinkedIn zyskał status rozpoznawalnego twórcy, a jego opowiadania o codziennych zmaganiach z rzeczywistością osiągają rekordowe zasięgi. Kotarski określa siebie mianem „żeglarza z przymusu” – jego pasja jest nierozerwalnie spleciona z obowiązkami rodzinnymi i opieką nad synem, o czym pisze z niezwykłą odwagą oraz empatią. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów. Jego teksty to dowód na to, że nawet zgubienie śruby napędowej w zimowej śnieżycy może stać się inspirującym wyzwaniem godnym bohaterów najlepszych książek przygodowych. To twórca, który potrafi twórczo adaptować się do każdego przymusu, jaki rzuca mu życie.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.

KONTAKT / AUTOR
Tadeusz Bisewski
ZAŁĄCZNIKI
pod-wiatr-mockup-1.jpg pod-wiatr-mockup-2.jpg pod-wiatr-mockup-3.jpg pod-wiatr-mockup-czytnik.png pod-wiatr-okladka.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Pan Wydawca
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.