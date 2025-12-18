Żeglarska pasja, humor i nieznane zakątki Polski w książce Macieja Kotarskiego

O książce

Pod wiatr i inne przygody. Cztery pory roku z widokiem na Olivia Star to fascynujący zbiór 52 opowiadań, które wcześniej zdobyły tysiące fanów na platformie LinkedIn. Maciej Kotarski z wielkim humorem i dystansem opisuje uroki żeglarstwa przez cały rok – od ekstremalnych zimowych rejsów po lodzie i potyczek ze Strażą Graniczną, po letnie wyprawy tropem najlepszej kuchni, czyli autorski „gastrosailing”. Autor zabiera nas w podróż nie tylko po falach, ale i w głąb rodzinnych relacji, dzieląc się wzruszającymi momentami z codzienności, w tym głośnym tekstem o „Młodszym”, który poruszył 150 tysięcy czytelników. Całość dopełnia rozdział „Polska, której nie znacie”, odkrywający tajemnice Gdańska z lotu ptaka oraz mniej znane oblicza Kaszub i pomorskich pereł. To pełna pasji i wartkiej akcji opowieść, która zachwyca szczerością oraz unikalną, lokalną perspektywą.

O autorze

Maciej Kotarski to żeglarz z ponad 40-letnim stażem, który ocean światowy poznaje głównie przez pryzmat ukochanej Zatoki Gdańskiej. Jako współtwórca Olivia Centre oraz Olivia Yacht Club, na co dzień łączy biznesową skuteczność z miłością do morza. Na LinkedIn zyskał status rozpoznawalnego twórcy, a jego opowiadania o codziennych zmaganiach z rzeczywistością osiągają rekordowe zasięgi. Kotarski określa siebie mianem „żeglarza z przymusu” – jego pasja jest nierozerwalnie spleciona z obowiązkami rodzinnymi i opieką nad synem, o czym pisze z niezwykłą odwagą oraz empatią. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów. Jego teksty to dowód na to, że nawet zgubienie śruby napędowej w zimowej śnieżycy może stać się inspirującym wyzwaniem godnym bohaterów najlepszych książek przygodowych. To twórca, który potrafi twórczo adaptować się do każdego przymusu, jaki rzuca mu życie.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

