Gdzie kończy się prawda? Premiera niepokojącego zbioru „Świt Isteret”

O książce

Świt Isteret i inne opowiadania to zaproszenie do niezwykłej wyprawy, która nie uznaje granic czasu ani przestrzeni. Autor zabiera czytelników do powojennego Krakowa, Rumunii końca ubiegłego stulecia oraz na bezkresne tereny stanu Missouri w Ameryce Północnej. Każda z prezentowanych historii jest przesiąknięta gęstą atmosferą grozy, która potrafi przerazić, ale i wzruszyć, nieustannie trzymając w napięciu. W opowiadaniach rzeczywistość splata się z subtelną magią i zjawiskami, których nie sposób racjonalnie wyjaśnić. To lektura, która skłania do podważenia własnej wiedzy o świecie i sprawia, że chcemy zanurzać się w te mroczne wizje coraz głębiej. Eryk Adam mistrzowsko operuje klimatem tajemnicy, tworząc teksty, które na długo zapadają w pamięć i budzą autentyczny niepokój.

O autorze

Eryk Adam to twórca, który traktuje pisanie jako pasję i naturalną potrzebę kreacji. Od siedmiu lat konsekwentnie doskonali swój warsztat literacki, nieustannie poszukując nowych form wyrazu i podejmując się wyzwań w ramach dotąd nieznanych mu gatunków. Choć jego hobby ewoluowało pod wpływem różnych doświadczeń, obecnie najpewniej czuje się w krótkich formach prozatorskich nierozerwalnie związanych z nurtem grozy. To właśnie mroczny, nieoczywisty klimat oraz wszechobecna tajemnica są dla niego największą inspiracją i elementem nęcącym do dalszej eksploracji. W swoich opowiadaniach autor kładzie duży nacisk na budowanie nastroju, który hipnotyzuje czytelnika. Jego teksty są dowodem na to, że tworzenie literatury z czystej radości pisania potrafi zaowocować dziełami o niezwykle silnym oddziaływaniu na wyobraźnię odbiorcy.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

