Lekcja empatii dla najmłodszych. Jak wytłumaczyć dzieciom spektrum autyzmu?

O książce

Współpraca, tolerancja i stereotypy to trudne słowa, a jeszcze trudniej właściwie wyjaśnić je najmłodszym czytelnikom. Mogłoby się wydawać, że tak niezwykle złożone kwestie na co dzień omijają dzieci. Nic bardziej mylnego! To właśnie w epoce wczesnego dzieciństwa uczymy się przecież życia w nowoczesnym społeczeństwie. Miasto Kolorów w bardzo ciekawy i niezwykle przystępny sposób pokazuje najmłodszym istotę tych ważnych pojęć, dzięki czemu znacznie ułatwia pełne zrozumienie ich głębokiego sensu. Co więcej, autorka w piękny sposób poruszyła w tej publikacji również ważny i aktualny temat dzieci w spektrum autyzmu. Obecnie do prawie każdej grupy przedszkolnej uczęszczają maluchy, które charakteryzuje nieco odmienne zachowanie, często niezrozumiałe dla ich rówieśników. Ta publikacja daje świetne podłoże do dyskusji, pozwalającej uwrażliwić na inność.

O autorze

Natalia Pietuszyńska to z definicji nieidealnie idealna żona oraz wyjątkowo kochająca mama, którą na co dzień charakteryzuje delikatna nuta uroczej nadopiekuńczości. Zawodowo spełnia się jako kreatywnie zakręcona nauczycielka edukacji przedszkolnej pracująca w innowacyjnej metodzie Montessori. Pisanie jest jej ogromną pasją, dlatego od najmłodszych lat z zapałem tworzyła teksty do przysłowiowej szuflady. Przełom nastąpił podczas wymagających studiów pedagogicznych, kiedy to na poważnie zaczęła kreować mądre opowieści dedykowane najmłodszym czytelnikom. W swoich autorskich bajkach zawsze starannie zawiera wartościowe treści, które bezpośrednio odpowiadają na realne, emocjonalne potrzeby dorastających dzieci, pomagając im zrozumieć skomplikowany świat. Prywatnie, w wolnych chwilach, mistrzowsko balansując pomiędzy licznymi, codziennymi obowiązkami domowymi, z ogromną przyjemnością szydełkuje oraz namiętnie słucha ulubionych, angażujących podcastów.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

