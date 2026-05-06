Trajektorie losu. Przejmujący portret artysty walczącego z bezdusznym systemem
„Trajektorie” to wielowarstwowa i hipnotyzująca opowieść, która zabiera czytelnika w mroczną podróż przez meandry literackiego świata i opresyjnych systemów. Waldemar Kubas kreśli bezkompromisowy obraz buntu przeciwko mierności, zadając jednocześnie fundamentalne pytania o cenę bezinteresownej sztuki. To wstrząsająca lektura obnażająca ludzką naturę, która na długo zapada w pamięć.
2026-05-06, 23:55

Waldemar Kubas to twórca o niezwykłej przenikliwości i bezkompromisowym, odważnym podejściu do współczesnej literatury. W swojej twórczości nie boi się poruszać tematów trudnych, demaskując hipokryzję, cynizm i ukryte mechanizmy rządzące współczesnym światem sztuki oraz społeczeństwem. Jego proza, przesiąknięta głęboką refleksją egzystencjalną, często czerpie z poetyki oniryzmu i nawiązuje do najlepszych tradycji literatury buntu z wyraźnymi echami prozy kafkowskiej. Tworząc postać Rajmunda Krantza, autora i głównego bohatera opowiadań, Kubas zaprasza czytelników do bardzo intymnego, literackiego świata, w którym bezlitośnie obnaża słabości otaczającej nas rzeczywistości. Jako bystry obserwator ludzkich losów, pisarz stawia przede wszystkim na autentyczność, nie stroniąc przy tym od literackich prowokacji. Jego teksty stanowią ważny głos w dyskusji o granicach artystycznej wolności i zachowaniu własnej tożsamości.

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

