Ucieczka przed przemocą i wojną w poszukiwaniu utraconej nadziei

O książce

Zakurzone ścieżki to niezwykle poruszająca, oparta na faktach powieść, która ukazuje dramatyczne losy Iryny. Główna bohaterka na co dzień odnosi ogromne sukcesy zawodowe jako utalentowana inżynierka, jednak w zaciszu własnego domu jest brutalnie uwięziona w wieloletnim, niezwykle toksycznym małżeństwie. Żyje w mrocznym cieniu człowieka, który każdego dnia bezlitośnie odbiera jej ludzką godność. Niespodziewane pojawienie się polskiej delegacji i wyjątkowe spotkanie z Tomaszem stają się dla niej jasną iskrą nadziei, przypominając, czym jest prawdziwy szacunek. Kiedy Iryna wreszcie zaczyna odważnie walczyć o siebie, nagle wybucha okrutna wojna, a znany jej świat dosłownie rozpada się pod rosyjskimi rakietami. To wstrząsająca opowieść o desperackiej ucieczce przed domową przemocą, bolesnych trudach uchodźstwa oraz niezwykłej sile uzdrawiającej miłości.

O autorze

Natalia Tseliukh to obiecująca autorka, która urodziła się w malowniczych i urokliwych ukraińskich Brodach. Prezentowana książka jest jej oficjalnym, niezwykle emocjonalnym debiutem literackim, zrodzonym z głębokich, bardzo trudnych i osobistych doświadczeń życiowych. Dramatyczne wydarzenia szczegółowo opisane na kartach powieści stały się ważnym punktem zwrotnym w jej własnym życiu, diametralnie zmieniając jej dotychczasowe spojrzenie na wielką wartość każdego nadchodzącego dnia. Na co dzień utalentowana pisarka odnajduje wewnętrzny spokój oraz spełnienie w szlachetnym nauczaniu uchodźców bogatej polskiej kultury, a także zawiłości naszego języka. Jej głównym, niewyczerpanym źródłem twórczej inspiracji są przede wszystkim zwykli ludzie, którzy wykazują się ogromną odwagą i nigdy się nie poddają, nawet w najbardziej beznadziejnych i najtrudniejszych życiowych czasach czy tragicznych chwilach.

O wydawnictwie

