Jak daleko się posuniesz, by zdobyć miłość? Mroczna powieść dark romance
W świecie, gdzie uczucia stają się śmiertelną pułapką, walka o bliskość może przynieść przerażające skutki. Eli M. w swojej debiutanckiej książce przedstawia poruszające studium obsesji i toksycznego pożądania. To pozycja obowiązkowa dla fanów mocnej literatury, która trzyma w napięciu do ostatniej strony.
2026-06-26, 20:13

O książce

Pokój w windzie to bezkompromisowe wejście w świat destrukcyjnych namiętności i skomplikowanej ludzkiej psychiki. Autorka udowadnia, że miłość nie zawsze jest bezpieczną przystanią – czasem staje się psychopatyczną obsesją, która niszczy wszystko na swojej drodze. Książka przedstawia losy bohaterów uwikłanych w sieć toksycznych zależności, w których pożądanie miesza się z mrokiem, a ludzkie odruchy ustępują miejsca chorym pragnieniom. Czytelnik zostaje wciągnięty w duszną atmosferę emocjonalnego thrillera i dark romance, gdzie każde słowo generuje paraliżujący strach i ekscytację. To niepokojąca literacka podróż, która zadaje maksymalnie trudne pytania o naturę pożądania i pokazuje, jak łatwo przekroczyć granicę, za którą kryje się już tylko czyste szaleństwo.

O autorze

Eli M. to debiutująca pisarka, która z niezwykłą odwagą wkracza na rynek literacki. Specjalizuje się w historiach nasyconych skrajnymi emocjami, mrocznym pożądaniem oraz psychologicznym napięciem. W swoich tekstach bezkompromisowo obnaża najgłębsze ludzkie pragnienia, które potrafią przejąć kontrolę nad człowiekiem i doprowadzić go na skraj zatracenia. Autorka dba o to, by jej proza była niemal namacalna – zależy jej, aby czytelnicy współodczuwali każdy lęk, spojrzenie i dreszcz emocji wspólnie z wykreowanymi postaciami. Jej debiutancka powieść zatytułowana Pokój w windzie to wyrazisty manifest jej stylu, łączący elementy mrocznego romansu z głębokim portretem psychologicznym bohaterów.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

Prosimy o kontakt z wydawnictwem w celu uzyskania egzemplarza do recenzji.

KONTAKT / AUTOR
Tadeusz Bisewski
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