Tajemniczy notes i globalna epidemia w powieści Poza tłumem

O książce

Poza tłumem przedstawia historię sióstr, których relacje zostają poddane próbie w obliczu nagłej, ogarniającej świat epidemii. Ich ratunkiem i drogowskazem staje się przypadkowo kupiony, czerwony zeszyt w skórzanej oprawie. Choć początkowo pomaga im jedynie uporządkować chaos w życiu osobistym, szybko okazuje się kluczem do przetrwania w nowej, niepokojącej rzeczywistości. Monika Kowalska stworzyła powieść dynamiczną, pełną emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Największą siłą książki jest jednak jej drugie dno. Autorka subtelnie pyta czytelnika, jak łatwo poddajemy się wpływom i czy rzeczywistość, którą bierzemy za pewnik, nie jest jedynie zręczną manipulacją silniejszych graczy.

O autorze

Monika Kowalska to obiecująca autorka, która z niezwykłą wrażliwością portretuje relacje rodzinne oraz lęki współczesnego człowieka. W swojej twórczości skupia się na tematach związanych z dorastaniem, poszukiwaniem własnej tożsamości oraz mechanizmami rządzącymi współczesnym społeczeństwem. Jej styl charakteryzuje się lekkością, dzięki czemu potrafi pisać o sprawach trudnych i ważnych w sposób przystępny dla każdego odbiorcy. Poprzez swoje teksty zachęca do krytycznego myślenia i nieprzyjmowania wszystkiego na wiarę. Prywatnie pasjonuje się podróżami i socjologią, co pozwala jej na świeże, nieszablonowe spojrzenie na otaczający nas świat i ludzkie zachowania. Każda jej kolejna powieść stanowi zaproszenie do fascynującej podróży w głąb ludzkich umysłów.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.

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