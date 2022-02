O książce

Podejmując decyzję, że napiszę książkę o rodzinie patchworkowej, takiej jak nasza i miliony w Europie, miałam cel: „odczarować”. Odczarować wszędobylską, jakże często niesprawiedliwą, społeczną ocenę rodziny patchworkowej. Poza próbą zdjęcia z niej stereotypów, chciałabym, by książka ta zachęcała do działań, by nie pozostawać biernym, nie czekać, tworzyć. Być może będzie wskazówką, przynosząc rozwiązanie trudnej sytuacji w rodzinnym patchworku. Doda odwagi samotnej mamie czy tacie, by szukać drugiej połówki. Ktoś potrzebujący wsparcia, uwierzy, że może się udać, a to już pierwszy krok ku rodzinnemu spełnieniu. To nie jest gotowy zbiór reguł i zasad funkcjonowania w rodzinnym patchworku. „Rodzina patchworkowa – rodziną współczesną” to inspiracja na podstawie prawdziwej historii.



O autorce

Anna Andrzejczak – pedagog społeczny, bajkoterapeutka, autorka projektów dla dzieci w Polsce i za granicą. Przez lata doradca ds. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Seryjnie kochająca dzieci, miłośniczka słońca i dobrej kawy. Szczęśliwa żona, spełniona mama dwóch wspaniałych synów Adriana i Mateusza, z wyjątkową rolą cioci-przyjaciółki dla Marianny. Całą piątką tworzą wspólnie zgrany patchwork.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.