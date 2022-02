O książce

Tę książkę dedykuję każdej osobie, która w siebie nie wierzy. Każdej osobie, która owładnięta jest strachem i ograniczeniami, którym boi się przeciwstawić. Każdej osobie, która boi się otwarcie wyrażać myśli i uczucia. Każdej osobie, która pragnie żyć po swojemu, ale szept „co ludzie powiedzą” ją od tego odwodzi.

W tomiku znajduje się 5 rozdziałów, a w każdym z nich jest 10 wierszy oraz fotografie z sesji zdjęciowych, wykonanych specjalnie na potrzeby tej książki.

Tytuły rozdziałów: Rzeka uczuć, Dama, Dziwka, Kucharka, Ludzie.

O autorce

Nazywam się Marianna Schreiber – z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutką, doktorantką na wydziale pedagogicznym. Opracowałam system do pracy zdalnej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Jestem organizatorką kampanii społecznej pt. „Kobieca siła”, która powstała dla kobiet takich jak ja, ale nie tylko. Wyszłam z zaszufladkowania żon polityków. Stałam się najlepszą wersją siebie i każdego dnia o to walczę, pokazując innym, że warto. Jestem aktywistką, założycielką Fundacji „Spektrum Marianny”. Walczę o prawa kobiet. Czasem jestem „modelką”. Kocham sport, trenowałam piłkę nożną. Piszę, tworzę, jestem wrażliwą, ale i zbuntowaną duszą. Oto ja – kobieta, która za to, że spełnia marzenia, dostała po głowie od całej Polski.

