O książce

Znamy historie o tym, jak mały człowiek zjawia się i stawia na głowie świat dojrzałej osoby, przywracając w nim miejsce na zabawę, marzenia, nadzieję. Ta historia jest inna. Tutaj to starszy pan, dzieląc z wnukiem radości i bóle, wzbogaca jego spojrzenie na życie o nowe, pozornie zapomniane perspektywy. Ferie opowiadają o dochodzeniu do wzajemnego zrozumienia i szacunku. O odróżnianiu tego, co zbliża nas do siebie i jest naprawdę ważne, od tego, co jest tylko złudzeniem lub przemijającą modą.

O autorze

Anna Wołoszyn-Figiel – historyk z wykształcenia, etnograf z zamiłowania. Hobbystycznie pisze prozę i wiersze. Ferie to jej pierwsza książka, w której stara się pokazać uniwersalność pewnych wartości mimo zmieniających się czasów.

O wydawnictwie

Pan Wydawca to grupa pasjonatów, dla których nie ma nic przyjemniejszego, niż praca nad książką. Nieważne czy jest to powieść, poradnik, pamiętnik, tomik wierszy, zbiór bajek lub opowiadań. Doszlifujemy treść, zaprojektujemy okładkę, przygotujemy do druku oraz dystrybucji elektronicznej. Słowem, zrobimy wszystko, aby każda książka została profesjonalnie wydana i trafiła do czytelników. Jesteśmy wydawnictwem selfpublishingowym działającym od 2019 roku. Wydaliśmy kilkadziesiąt bardzo dobrych książek. Naszym priorytetem jest zawsze jakość - świadczymy usługę premium dla autorów.